Florencio Varela: Allanamiento en Unidad Penitenciaria 32 por comercialización de estupefacientes

ALLANAMIENTO POR Infracción ARTICULO 5TO INC. C LEY 23737 Comercialización DE ESTUPEFACIENTES EN UNIDAD PENITENCIARIA NÚMERO 32 FLORENCIO VARELA ( IPP.13-02-001046/22)

S.R A.S. I

E.P.D.S F. V.

SECCIONAL FCIO QUINTA

18-enero-22

Magistrado de Intervención: UFI Y J Nº 09 FCIO VARELA

Juzgado de Garantías N° 06

DETENIDOS:

1) JARAMILLO ROJAS HORACIO ANTONIO, ARGENTINO, DE 32 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, CHANGARÍN

2) FERNÁNDEZ GABRIELLI LEANDRO OSCAR ARGENTINO, DE 29 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, CHANGARÍN

3) FIGUEROA MARCOS ARIEL, ARGENTINO, DE 27 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, CHANGARÍN

ELEMENTOS SECUESTRADOS: 06 trozos de una sustancia vegetal de color verde con olor nauseabundo, envuelto en bolsas nylon. Realizado el correspondiente test arroja POSITIVO MARIHUANA con un guarismo de 873 Gramos.-

Síntesis DEL HECHO: VARELA QUINTA INFORMA al Sr. Jefe, que personal del GTO de este elemento, continuando con las investigaciones en relación a la temática de estupefacientes, en la fecha recibió llamado telefónico donde en un pabellón en la Unidad Penitenciaria Nº 32 de Florencio Varela estaría comercializando estupefacientes, coordinando con el señor Agente Fiscal De Granado de la UFI Nº 09 con competencia penal de las unidades carcelarias de esta ciudad y Personal del Servicio Penitenciario de dicha unidad procedieron a allanar en urgencia el salón de usos múltiples del pabellón de diversidad de género de esa Unidad, hallando en el interior de un parlante de música varios envoltorios de marihuana compacta, quedando los involucrados imputados por el delito de epígrafe. FDO. VILLAR JAVIER COMISARÍO GENERAL SÚPERINTENDENTE ZONA SUR I.