Florencio Varela: Una aprehendida por tentativa de homicidio

TENTATIVA DE HOMICIDIO.

APREHENDIDA

S.R. AMBA SUR 1

E.P.D.S.- Fcio Varela

Comisaria Fcio Varela 3°

15/OCT/2021.-

LUGAR: MARTÍN GARCÍA 1146 FLORENCIO VARELA

UFI Y J NRO. 05 VARELA

VÍCTIMA: JULIÁN A., arg, 24 años, soltero, desempleado.

IMPUTADO: DÍAZ MAYRA MUTIEL, arg, 23 años, sol, instruida, ama de casa, dlio Mendoza al 3400 Florencio Varela

TEXTO: Varela 3ra. Cca, calles de mención, se halla masculino con herida arma blanca. Titular y GTO en el lugar. Víctima refiere que fue herido con una botella por su ex cuñada Díaz Mayra, quien se presento en la casa reclamando un dinero que le debía su hermano (ex pareja). Al no encontrarlo se puso agresiva tomo una botella rota y lo hirió en su pecho lateral izquierdo provocándole un corte superficial. Imputada aprehendida, victima se traslada hospital Mi Pueblo para su asistencia. Victima fuera de peligro. UFI en turno, avalo la aprehensión. Actuaciones y aprehendida día de mañana.- FDO JAVIER VILLAR COMISARIO MAYOR – . Superintendencia Región Amba sur-1