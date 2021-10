Avellaneda: Allanamientos por robos reiterados

MÚLTIPLES *ALLANAMIENTOS ROBOS REITERADOS

CALIFICADOS (MODALIDAD ENTRADERAS Y ESCRUCHE – A PERSONAS TERCERA EDAD)

TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA

TCIA DE ARMA DE USO CIVIL -SECUESTRO DE ARMAS DE FUEGO – PRECINTOS- GUANTES-DESTORNILLADOR-CUCHILLO-PINZA CÉDULA AZUL DEL VEHÍCULO PEUGEOT 408 INVESTIGADO QUE SE VE EN EL VIDEO EN UNO DE LOS HECHOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

S.R. AMBA SUR l

E.P.D.S. AVELLANEDA

CCA.: CRIA AVELLANEDA 2da. PIÑEIRO

13OCT21

ELEMENTOS INCAUTADOS:

Revólver Cal. 38 numeración ilegible

Pistola 9mm c/ un cargador con 13 cartuchos intactos

serie 206040

09 municiones calibre 9mm

Revólver Cal. 22 C/ 08 cartuchos intactos

06 cartuchos intactos

Cédula Azul rodado Peugeot 408, Pte. JUS-823 (investigado)

01 Tostadora

01 Mochila: con precintos plásticos negros, 01 par de guantes blancos, 01 cuchillo, 01 pinza, 01 destornillador.-

01 Notebook Lenovo

01 Tablet Samsung

APREHENDIDO:

JERÉZ HUGO GABRIEL (37)

SILVA JUAN JOSÉ (44)

NOGUEIRA GONZALO (30)

INTERVIENE: UFI Nro. 04 Dra. Montero Mariela

Descentralizada Avellaneda

PRODUCIR INFORME: Fecha y hora actual en IPP Nro. 17675-21/00 incoada 24-09-21 a raíz de episodio acaecido en la calle Gutemberg al 1660 de Piñeyro, Modalidad Entradera donde ingresan varios N.N armados y sustraen dinero, pertenencias.- Por ello GTO realizando seguimiento minucioso de cámaras, testimonios recolectados y demás tareas investigativas del personal de esta, damos con una banda organizada con elementos logísticos que se dedican al ingreso de casas modalidad ENTRADERAS – ESCRUCHES dedicados sobre todo a los atracos a personas MAYORES DE EDAD que operan en la zona y que de las diligencias realizadas, se obtienen como resultado de la pesquisa la cantidad de 06 ORDENES DE ALLANAMIENTO que arrojando el resultado que a continuación se detalla:

OBJETIVO Nro. 01: Manuel Ocantos S/N, se procede la Aprehensión de JERÉZ HUGO GABRIEL, indicado como líder operativo de esta banda y captado en filmaciones dando ordenes a demás actores del hecho quien intento a la fuga por los techos y se le incauta Revólver Cal. 38 numeración ilegible, Pistola 9mm serie 206040, c/ un cargador con 13 cartuchos intactos y 09 municiones calibre 9mm, además Cedula Azul rodado Peugeot 408, Pte. JUS-823 (investigado), una tostadora.-

OBJETIVO Nro. 02: Ayolas al 2300 Dock Sud: Aquí 01 Mochila: con precintos plásticos negros, 01 par de guantes blancos, 01 cuchillo, 01 pinza, 01 destornillador.-

OBJETIVO Nro. 03: Sin Novedad

OBJETIVO Nro. 04: Irala S/N Mzna 5 Dock Sud: Sin Novedad

OBJETIVO Nro. 05: Secuestro de Tablet, Notebook Lenovo

OBJETIVO Nro. 06: Se procede a la Aprehensión de SILVA JUAN JOSÉ (44), NOGUERA GONZALO (30), a quien se hallan imputado en la presente y que los mismos son sindicados como los recolectores de información que la obtienen a través de sus clientes lavadero de autos y a quienes se los imputa por e incautación de Revólver Cal. 22 C/ 08 cartuchos intactos y además 06 cartuchos intactos mas.-

Comunicado a la Dra Montero Mariela de la UFI Nro. 04 Avellaneda, la misma convalido la aprehensión de JERÉZ HUGO GABRIEL en la presente investigación, como así también la imputación de SILVA JUAN JOSÉ y NOGUERA GONZALO por el delito de Tenencia Ilegal de Uso Civil.- FDO.: Subcomisario José Luis Gutiérrez. Jefe de Servicio.