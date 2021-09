Florencio Varela: Allanamientos y aprehendidos por venta de drogas y tenencia de armas de guerra

INFORME: ALLANAMIENTO, – SECUESTRO Y TRES APREHENDIDOS / INF. ART 5 INC. C LEY 23.737 EN IPP 13-00-19687-21/00// APRENHENSIÓN TENENCIA DE ARMA DE GUERRA USO COMPARTIDO EN CONCURSO REAL.-

S. R. AMBA SUR 1 – E. P. D. S. FLORENCIO VARELA – Cca. COMISARÍA FCIO. VARELA 6TA.

FECHA: 25-09-2021

MAGISTRADO INTERVINIENTE: JGDO. GARANTÍA N°05 A CARGO DE S.S JUEZ DR. BUSTEROS JULIÁN Y UFI Nº 01 A/C DR. DARÍO PROVISIONATO, AMBOS DEL DPTO. JUD. QUILMES, CON SEDE EN FCIO. VARELA.-

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL

RESULTADO DE ALLANAMIENTO:

OBJETIVO 1 CALLE 1115 Y 1128 A DE FLORENCIO VARELA – POSITIVO

OBJETIVO 2 CALLE 1153 ENTRE 1130 Y 1132 DE FCIO. VARELA – POSITIVO

IDENTIFICADOS:

ÁVALOS ARIEL, arg., 36 años, Subteniente Policía de la Provincia de Buenos Aires, Dlio. 1153 al 1600 FCio. Varela.

APREHENDIDOS:

1) SEBALLO JUAN ALBERTO, arg., 35 años, Dlio. 1128 A y 1115 Florencio Varela.-

2) FLAMENCO MÓNICA ALEJANDRA, arg, 40 años dda. 1128 A y 1115 de Florencio Varela.

3) SEBALLOS GLORIA LUCIA, arg., 38 años, Dda. 1153 al 1600 Fcio. Varela.-

SECUESTRO:

1.- 18 proyectiles 9 mm

2.- una tijera color rosa de tamaño chico,

3.- 4 teléfonos celulares

4.- Una pistola marca Bersa Thunder Pro 9mm color negro, con numerario suprimida

5.- $4500 pesos Argentinos. –

6.- 17 (diecisiete) envoltorios de nylon color verde, con Clorhidrato de Cocaína en su interior por un peso en total de 5,6 gramos

7.- Una Bolsa de Nylon transparente cuyo interior poseía clorhidrato de Cocaína por un peso total de 80,3 gramos

8.- Cannabis Sativa, por un peso de 56 Grs.-

9.- Un moto vehículo marca Honda Wave color roja, sin dominio colocado, n° motor JA37E-3839200, Chasis 8CHJA3700JP033136,

10.- una mochila color azul, marca DCSHECOUSA

11.- cachas de moto vehículo color blanco, para moto marca honda wave 110cc.-

12.- Dos balanzas digitales

SÍNTESIS: CRIA. FCIO VARELA SEXTA , raíz oficio judicial PP-13-00-019687-21/00, emitida por UFIJ N°01 con sede en Fcio. Varela, del Dto. Judicial de Quilmes. Relacionada a la presunta venta de estupefaciente. Personal del GTO de esta dependencia, llevo a cabo diferentes tareas investigativas. Se obtienen dos órdenes de allanamiento en los objetivos mencionados. Los cuales se realizan en el día de la fecha, De donde, se secuestró, estupefacientes, arma de fuego y diferentes elementos relacionados con la investigación, de mención epígrafe. UFI Nro. 1 Fcio. Varela, dispuso la APREHENSION DE SEVALLO GLORIA por el delito “TENENCIA DE ESTUPEFACIENTE CON FINES DE COMERCIALIZACION”, APREHENSION SEVALLO JUAN Y FLAMENCO MONICA POR EL DELITO “TENENCIA DE ESTUPEFACIENTE CON FINES DE COMERCIALIZACION Y TENENCIA DE ARMA DE GUERRA DE USO COMPARTIDO EN CONCURSO REAL”.

En el objetivo Nro. 2, se identifico a un masculino como Avalos Ariel, quien resulta ser personal policial de esta policía, ostentando jerarquía de Subteniente, prestando servicio en el Comando Patrullas Florencio Varela, para con quien, el Dr. Provisionato, no tomo temperamento alguno. Manteniendo comunicación con la Dra. Martínez de AGAI N°04, solicito copia simple al respecto, no tomando temperamento alguno. JAVIER VILLAR COMISARIO MAYOR SUPERINTENDECNIA AMBA SUR I.