Florencio Varela: Un aprehendido por comercialización de drogas

1 MASCULINO APEREHENDIDO POR EL DELITO DE INFRACCIÓN ART 5TO INC. C LEY 23737- COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

S.R A.S. I

E.P.D.S F. V.

SECCIONAL FCIO QUINTA 05-09-21

Magistrado de Intervención: UFI Y J Nº 01 FCIO VARELA

Juzgado de Garantías N° 06

Caratula: ALLANAMIENTO EN EL MARCO DE LA IPP 13-02-011644-21

IMPUTADO/APREHENDIDO: CÉSAR JAVIER MASCAREÑO alias «EL PELADO» ARGENTINO, DE 47 AÑOS

SÍNTESIS DEL HECHO: VARELA QUINTA Informa fecha personal del GTO de este elemento, tomo conocimiento a través de charlas con los vecinos del Barrio Los Pilares, que un masculino conocido como EL PELADO, estaba comercializando estupefacientes en su vivienda, motivo por el cual en faz de seguir combatiendo el narco menudeo, se llevaron a cabo arduas tareas de investigación , donde se lograron reunir los elementos suficientes que fueron aportadas a la Ufi nro 01 especializada en temática, quien a través del Juzgado de Garantías otorgo una orden de allanamiento para un domicilio de la calle 1304 A y 1341 de este medio. Que finalizada la requisa se procedió al secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

ELEMENTOS SECUESTRADOS

1 ALLANAMIENTO

1 DETENIDO

26 DOSIS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA CON UN PESAJE DE 13.4 GRAMOS.

$ 2.370 EN EFECTIVO

5 TELÉFONOS CELULARES.-

FDO. VILLAR JAVIER COMISARIO MAYOR SÚPERINTENDENTE ZONA I